Henkel vz Aktie News: Henkel vz verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Henkel vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 70,12 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Henkel vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 70,12 EUR ab. Die Henkel vz-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,92 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 70,90 EUR. Bisher wurden heute 209.863 Henkel vz-Aktien gehandelt.

Am 10.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 88,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,21 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.04.2025 bei 66,02 EUR. Abschläge von 5,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 2,04 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 82,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Henkel vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,02 EUR je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 06.08.2026 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,42 EUR je Henkel vz-Aktie.

