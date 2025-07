Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag mit angezogener Handbremse

Henkel vz im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagmittag die Aktie von Henkel vz. Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 67,82 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr bei 67,82 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Henkel vz-Aktie bei 67,84 EUR. Die Abwärtsbewegung der Henkel vz-Aktie ging bis auf 67,50 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 67,76 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 27.800 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (88,50 EUR) erklomm das Papier am 10.03.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 65,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 3,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,04 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,11 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,29 EUR an.

Am 05.03.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,95 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 07.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 06.08.2026 werfen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,40 EUR je Aktie aus.

