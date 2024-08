Henkel vz Aktie News: Henkel vz schiebt sich am Freitagmittag vor

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 81,30 EUR zu.

Die Henkel vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 81,30 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 81,34 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.893 Henkel vz-Aktien.

Am 12.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 85,74 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Henkel vz-Aktie mit einem Kursplus von 5,46 Prozent wieder erreichen. Am 05.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,88 EUR. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 18,97 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Henkel vz-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,98 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 präsentieren. Am 05.11.2025 wird Henkel vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Henkel vz-Gewinn in Höhe von 5,32 EUR je Aktie aus.

