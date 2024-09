Henkel vz Aktie News: Henkel vz zeigt sich am Montagmittag freundlich

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Henkel vz. Im XETRA-Handel gewannen die Henkel vz-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Die Henkel vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:46 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 81,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 81,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.046 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 85,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Henkel vz-Aktie somit 5,27 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2023 auf bis zu 65,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,89 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,85 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,97 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Henkel vz am 05.03.2020. Es stand ein EPS von 1,02 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Henkel vz noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Henkel vz mit einem Umsatz von insgesamt 4,95 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte Henkel vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2024 5,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Henkel vz-Aktie

Breites Sortiment: Diese Marken gehören zu Colgate-Palmolive

Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich mittags leichter

Freundlicher Handel in Frankfurt: So performt der LUS-DAX aktuell