Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Henkel vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 68,90 EUR zu.

Um 09:06 Uhr ging es für das Henkel vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 68,90 EUR. Die Henkel vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 69,10 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,10 EUR. Zuletzt wechselten 18.761 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Bei 88,50 EUR erreichte der Titel am 10.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Henkel vz-Aktie ist somit 28,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 14.04.2025 Kursverluste bis auf 66,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,12 EUR, nach 2,04 EUR im Jahr 2024. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Henkel vz-Aktie bei 84,21 EUR.

Am 05.03.2020 lud Henkel vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. In Sachen EPS wurden 1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 4,95 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Henkel vz 4,95 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Henkel vz wird am 08.05.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 30.04.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Henkel vz im Jahr 2025 5,52 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

