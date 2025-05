Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Nachmittag schwächer

Aktien-Tipp Henkel vz-Aktie: JP Morgan Chase & Co. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Freundlicher Handel in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Mittag zu

Börse New York: So steht der Dow Jones mittags

Starker Wochentag in New York: Dow Jones verbucht Zuschläge

Freundlicher Handel in New York: Dow Jones notiert zum Handelsstart im Plus

Dow Jones 30 Industrial-Papier Johnson Johnson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Johnson Johnson von vor 10 Jahren eingefahren

Heute im Fokus

UniCredit erhöht Anteil an Alpha Bank. BAT reduziert Beteiligung an ITC. Condor klagt gegen Lufthansa-Übernahme von ITA. EnBW nimmt Baden-Württembergs größten Solarpark in Betrieb. Klage gegen RWE abgewiesen. Spanien prüft BBVA-Angebot für Sabadell. Aroundtown mit Gewinn - Jahresziele bekräftigt. Selenskyj zu Gesprächen in Berlin erwartet.