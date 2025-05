Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Vormittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich Henkel vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 70,24 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Henkel vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 70,24 EUR. Die Henkel vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 70,28 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 70,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.282 Henkel vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.03.2025 bei 88,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Henkel vz-Aktie derzeit noch 26,00 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 66,02 EUR. Dieser Wert wurde am 14.04.2025 erreicht. Mit Abgaben von 6,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 2,04 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,11 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,99 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Henkel vz am 05.03.2020. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 06.08.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,42 EUR je Henkel vz-Aktie belaufen.

