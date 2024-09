Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Mittag höher

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Henkel vz zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Henkel vz-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 81,88 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 11:48 Uhr stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 81,88 EUR. Die Henkel vz-Aktie legte bis auf 82,18 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,08 EUR. Zuletzt wechselten 57.233 Henkel vz-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,74 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2023 bei 65,88 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,54 Prozent könnte die Henkel vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Henkel vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,97 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Henkel vz 1,85 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 83,44 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2019 abgelaufenen Quartal legte Henkel vz am 05.03.2020 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,02 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 06.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Henkel vz veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

