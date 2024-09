Henkel vz Aktie News: Henkel vz tendiert am Vormittag fester

So bewegt sich Henkel vz

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Henkel vz. Zuletzt wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 82,34 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr wies die Henkel vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 82,34 EUR nach oben. In der Spitze legte die Henkel vz-Aktie bis auf 82,38 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 81,94 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.957 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 85,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.06.2024). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,13 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,88 EUR. Dieser Wert wurde am 05.10.2023 erreicht. Abschläge von 19,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Henkel vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,97 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,33 EUR.

Am 05.03.2020 hat Henkel vz die Kennzahlen zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,02 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Henkel vz 4,95 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Henkel vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 06.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Henkel vz rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

