Henkel vz Aktie News: Henkel vz am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von Henkel vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Henkel vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 74,28 EUR.

Die Henkel vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 74,28 EUR. Die Henkel vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 74,40 EUR. Bei 72,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 362.239 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 88,50 EUR markierte der Titel am 10.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 19,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.04.2024 bei 70,02 EUR. Abschläge von 5,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Henkel vz seine Aktionäre 2024 mit 2,04 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,36 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 84,44 EUR an.

Henkel vz ließ sich am 05.03.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,02 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Henkel vz in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,95 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,95 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.05.2025 terminiert. Henkel vz dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Henkel vz ein EPS in Höhe von 5,54 EUR in den Büchern stehen haben wird.

