Henkel vz Aktie News: Henkel vz steigt am Montagmittag

Die Aktie von Henkel vz gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 84,22 EUR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 84,22 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Henkel vz-Aktie bisher bei 84,22 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,14 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52.229 Henkel vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,74 EUR) erklomm das Papier am 12.06.2024. Der derzeitige Kurs der Henkel vz-Aktie liegt somit 1,77 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 65,88 EUR am 05.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Henkel vz-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR an Henkel vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,97 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,20 EUR für die Henkel vz-Aktie.

Henkel vz gewährte am 05.03.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Henkel vz 1,02 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4,95 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,95 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Henkel vz am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Henkel vz-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Henkel vz einen Gewinn von 5,34 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

