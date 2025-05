HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT tendiert am Freitagnachmittag nordwärts

Notierung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von HENSOLDT nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 70,20 EUR.

Das Papier von HENSOLDT konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 70,20 EUR. Bei 70,25 EUR erreichte die HENSOLDT-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 68,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 433.206 HENSOLDT-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 81,00 EUR an. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 13,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 61,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,658 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 27.02.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,33 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HENSOLDT noch ein Gewinn pro Aktie von 0,55 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,38 Prozent auf 863,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.05.2025 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 12.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,84 EUR je HENSOLDT-Aktie.

