HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag leichter

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 98,20 EUR.

Die HENSOLDT-Aktie wies um 09:07 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 98,20 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die HENSOLDT-Aktie bei 97,35 EUR. Bei 101,80 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 173.702 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Bei 105,20 EUR markierte der Titel am 02.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 6,65 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,28 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Verlust von 72,22 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,643 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 75,40 EUR je HENSOLDT-Aktie an.

HENSOLDT veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HENSOLDT ein Ergebnis je Aktie von -0,13 EUR vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 395,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 329,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

In der HENSOLDT-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

