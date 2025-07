Kursentwicklung im Fokus

HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT reagiert am Nachmittag positiv

04.07.25 16:09 Uhr

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,8 Prozent im Plus bei 96,25 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 96,25 EUR. Die HENSOLDT-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 97,05 EUR aus. Bei 94,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der HENSOLDT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342.126 Stück gehandelt. Bei 108,90 EUR markierte der Titel am 05.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die HENSOLDT-Aktie somit 11,62 Prozent niedriger. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 71,66 Prozent Luft nach unten. Experten gehen davon aus, dass HENSOLDT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,638 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HENSOLDT 0,500 EUR aus. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 77,00 EUR. Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Beim Umsatz wurden 395,00 Mio. EUR gegenüber 329,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.07.2026 wird HENSOLDT schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie Anleger verunsichert? So schlagen sich die Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK Gewinnmitnahmen bei Aktien von Rheinmetall, RENK & HENSOLDT: Warum Rüstungsaktien am Freitag verloren Aktien von RENK, Rheinmetall und HENSOLDT wegen Waffenruhe tiefer - NATO-Planungssicherheit im Blick

