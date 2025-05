HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Zuletzt konnte die Aktie von HENSOLDT zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 71,75 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die HENSOLDT-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 71,75 EUR. In der Spitze gewann die HENSOLDT-Aktie bis auf 72,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 71,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.041 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 81,00 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,634 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 63,00 EUR.

Am 27.02.2025 hat HENSOLDT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,33 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HENSOLDT 0,55 EUR je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat HENSOLDT 863,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 21,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von HENSOLDT rechnen Experten am 12.05.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,83 EUR je HENSOLDT-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

HENSOLDT-Aktie mit Luft nach oben: Warum der Rüstungstitel im Branchenvergleich hinterher hinkt

Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT: Gewinner der Rekord-Rüstungsausgaben

Die größten Rüstungskonzerne der Welt - Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & Co. nicht unter Top 10