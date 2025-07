HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,4 Prozent auf 99,85 EUR zu.

Um 15:52 Uhr wies die HENSOLDT-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,4 Prozent auf 99,85 EUR nach oben. In der Spitze legte die HENSOLDT-Aktie bis auf 100,00 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 97,45 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 381.125 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 108,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HENSOLDT-Aktie derzeit noch 9,06 Prozent Luft nach oben. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 72,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,500 EUR an HENSOLDT-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,628 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 77,00 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte HENSOLDT am 07.05.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat HENSOLDT im vergangenen Quartal 395,00 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HENSOLDT 329,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können HENSOLDT-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2025 1,79 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

