HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT wird am Donnerstagvormittag ausgebremst

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 36,52 EUR ab.

Die HENSOLDT-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 36,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die HENSOLDT-Aktie bis auf 36,16 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 36,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 23.574 HENSOLDT-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.04.2024 bei 44,58 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die HENSOLDT-Aktie mit einem Kursplus von 22,07 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.12.2023 (23,34 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Im Jahr 2023 erhielten HENSOLDT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,546 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 41,38 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte HENSOLDT am 07.05.2024 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,13 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,19 EUR erwirtschaftet worden. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HENSOLDT ein EPS in Höhe von 1,57 EUR in den Büchern stehen haben wird.

