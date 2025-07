HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Dienstagvormittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von HENSOLDT. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 104,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:06 Uhr ging es für die HENSOLDT-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 104,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die HENSOLDT-Aktie bis auf 103,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 105,80 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.460 HENSOLDT-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 108,90 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 73,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

HENSOLDT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,500 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,629 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 87,00 EUR für die HENSOLDT-Aktie aus.

HENSOLDT ließ sich am 07.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das HENSOLDT ein Ergebnis je Aktie von -0,13 EUR vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,06 Prozent auf 395,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 329,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte HENSOLDT am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass HENSOLDT einen Gewinn von 1,79 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Frankreich beschleunigt Aufrüstung - Warum das den Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT helfen kann

Gehälter bei Rheinmetall, HENSOLDT & RENK - wo am meisten verdient wird

Rheinmetall, HENSOLDT & RENK: Rüstungsaktien stark - RENK im Fokus mit Abspaltungsfantasie