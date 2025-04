HENSOLDT Aktie News: Anleger schicken HENSOLDT am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die HENSOLDT-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,8 Prozent auf 66,65 EUR nach.

Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 2,8 Prozent auf 66,65 EUR abwärts. Die HENSOLDT-Aktie sank bis auf 66,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 282.828 HENSOLDT-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 81,00 EUR. Der aktuelle Kurs der HENSOLDT-Aktie ist somit 21,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.10.2024 bei 27,28 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 59,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,658 EUR, nach 0,500 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 60,20 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 27.02.2025. HENSOLDT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. HENSOLDT hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 863,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 711,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die HENSOLDT-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte HENSOLDT möglicherweise am 12.05.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,84 EUR je Aktie belaufen.

