HENSOLDT Aktie News: Anleger greifen bei HENSOLDT am Vormittag zu

Kursentwicklung

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Mittwochvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HENSOLDT-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,2 Prozent im Plus bei 79,90 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 79,90 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die HENSOLDT-Aktie sogar auf 80,05 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 124.429 HENSOLDT-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 81,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 12.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 65,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,656 EUR. Im Vorjahr hatte HENSOLDT 0,500 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,40 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 07.05.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,00 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 329,00 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von HENSOLDT wird am 31.07.2025 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,80 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Aktien von Rheinmetall und RENK erzielen durch Rüstungsboom neue Rekorde

Aktien von RENK, HENSOLDT & Co. springen an: Deutschland für Trumps Plan für höhere Militärausgaben

Nach Höhenflug: Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT mit Kursrücksetzern