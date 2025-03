HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Vormittag mit Kursabschlägen

Blick auf HENSOLDT-Kurs

Die Aktie von HENSOLDT gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von HENSOLDT gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 67,15 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 67,15 EUR. Der Kurs der HENSOLDT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 66,85 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 67,50 EUR. Der Tagesumsatz der HENSOLDT-Aktie belief sich zuletzt auf 35.720 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 81,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,63 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die HENSOLDT-Aktie 146,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

HENSOLDT-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,538 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 60,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte HENSOLDT am 06.11.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,55 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat HENSOLDT in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 25,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 528,00 Mio. EUR im Vergleich zu 711,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 07.05.2025 dürfte HENSOLDT Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 12.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass HENSOLDT im Jahr 2024 1,49 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur HENSOLDT-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker

Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX-Börsianer greifen am Montagmittag zu

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels im Minus