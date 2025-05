HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT steigt am Montagnachmittag

So bewegt sich HENSOLDT

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von HENSOLDT. Zuletzt ging es für das HENSOLDT-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,6 Prozent auf 82,15 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die HENSOLDT-Papiere um 15:52 Uhr 3,6 Prozent. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 82,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 81,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 402.093 HENSOLDT-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.05.2025 bei 82,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,24 Prozent über dem aktuellen Kurs der HENSOLDT-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,28 EUR. Dieser Wert wurde am 12.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der HENSOLDT-Aktie liegt somit 201,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem HENSOLDT seine Aktionäre 2024 mit 0,500 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,649 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die HENSOLDT-Aktie bei 63,40 EUR.

Am 07.05.2025 hat HENSOLDT die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR gegenüber -0,13 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 20,06 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 395,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 329,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,79 EUR je Aktie in den HENSOLDT-Büchern.

