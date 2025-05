HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT präsentiert sich am Mittag fester

Notierung im Fokus

Die Aktie von HENSOLDT zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,5 Prozent auf 82,10 EUR zu.

Um 11:48 Uhr stieg die HENSOLDT-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,5 Prozent auf 82,10 EUR. Kurzfristig markierte die HENSOLDT-Aktie bei 82,35 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 81,95 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 286.300 HENSOLDT-Aktien.

Bei 82,35 EUR erreichte der Titel am 26.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,30 Prozent hinzugewinnen. Am 12.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,28 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 66,77 Prozent könnte die HENSOLDT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,649 EUR. Analysten bewerten die HENSOLDT-Aktie im Durchschnitt mit 63,40 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte HENSOLDT am 07.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,13 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,00 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte HENSOLDT einen Umsatz von 329,00 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von HENSOLDT rechnen Experten am 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je HENSOLDT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,79 EUR fest.

