Vor Fed-Entscheid: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen legen zu -- Fresenius übertrifft im 2. Quartal die Erwartungen -- Microsoft steigert Umsatz und verdient mehr -- adidas, Lufthansa, AMD im Fokus

aktualisiert 31.07.24 08:14 Uhr

TeamViewer verzeichnet in Q2 profitables Wachstum. HSBC verzeichnet Gewinnrückgang und kündigt milliardenschweren Aktienrückkauf an. Erfolgreiches Quartal: KRONES hält an Prognose fest. L'Oréal wächst außerhalb Chinas und verdient mehr. Starbucks-Aktie reagiert trotzdem mit Zuwächsen auf durchwachsene Quartalsbilanz. Pinterest schreibt schwarze Zahlen.

