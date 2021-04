Neue Ausgabe von €uro am Sonntag: Reich mit Dividenden - so kassieren Sie richtig ab!

€uro am Sonntag

€uro am Sonntag, Ausgabe 13/2021, ab Donnerstag, 1. April 2021, im Handel und natürlich auch digital

Themenauswahl

Reich mit Dividenden - so kassieren Sie richtig ab!

Wo Anleger künftig nachhaltige Renditen erzielen - die besten deutschen Dividendenaktien und attraktive internationale Fonds. Dazu: Großer HV-Kalender mit Terminen und Ausschüttungen.

DAX mit neuem Allzeithoch über 15.000 Punkten

Geht die DAX-Rally weiter? Die Hintergründe, die Prognosen.

Frische Ladung

Europa startet die Aufholjagd in Sachen Batterieproduktion. Wer ganz vorn mitmischt.

Süße Versuchung

Warum die Schoko-Branche auch Aktionäre angenehm überrascht.

Spielmacher

Haching-Präsident Manni Schwabl über Fußball und Börse in der Pandemie.

Total überlegen

Das Rekordtempo der Impf­kampagne beschleunigt die Rückkehr der US-Wirtschaft zum Vorkrisenniveau - und stärkt den Dollar.

Total fokussiert

Eckert & Ziegler-Mitgründer Andreas Eckert konzentriert sich auf Radiopharmazeutik. Die Aktie erreicht einen neuen Höchststand.

Clevere Rente

So geht betriebliche Altersvorsorge mit Grips - Pioniere zeigen es.

Neue Testreihe

Teil 1 des exklusiven Kreditkartenchecks: Top-Produkte für alle.



...und viele weitere Themen zu Aktien, Fonds, Anleihen und Zertifikaten!



