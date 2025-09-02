Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise zeigt sich am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 22,78 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Hewlett Packard Enterprise-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 22,78 USD nach oben. Bei 23,04 USD erreichte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 22,96 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 381.688 Hewlett Packard Enterprise-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (24,66 USD) erklomm das Papier am 23.01.2025. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 8,25 Prozent zulegen. Am 05.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,97 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie 47,45 Prozent sinken.

Nachdem Hewlett Packard Enterprise seine Aktionäre 2024 mit 0,520 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,539 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.06.2025 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,24 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,59 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,18 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.12.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,85 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

