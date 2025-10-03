Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise reagiert am Nachmittag positiv

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Hewlett Packard Enterprise. Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 24,64 USD. Im Tageshoch stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 24,72 USD. Bei 24,60 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Hewlett Packard Enterprise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 128.095 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 25,36 USD erreichte der Titel am 23.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hewlett Packard Enterprise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 105,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Hewlett Packard Enterprise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,520 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,538 USD.

Am 03.09.2025 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Hewlett Packard Enterprise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 9,20 Mrd. USD gegenüber 7,67 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Hewlett Packard Enterprise-Bilanz für Q4 2025 wird am 02.12.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hewlett Packard Enterprise einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

