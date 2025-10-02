DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.855 -0,3%
Aktienkurs aktuell

Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Donnerstagabend mit Kurseinbußen

02.10.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 24,59 USD abwärts.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 24,59 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sank bis auf 24,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,16 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 892.864 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Am 23.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 25,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 3,11 Prozent Luft nach oben. Am 05.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 11,97 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie 105,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 USD belaufen.

Am 03.09.2025 lud Hewlett Packard Enterprise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 USD je Aktie generiert. Der Umsatz lag bei 9,20 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise ein EPS in Höhe von 1,90 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

