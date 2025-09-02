Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise legt am Mittwochabend zu

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hewlett Packard Enterprise zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 22,84 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 22,84 USD. Zwischenzeitlich stieg die Hewlett Packard Enterprise-Aktie sogar auf 23,04 USD. Bei 22,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.714.025 Hewlett Packard Enterprise-Aktien gehandelt.

Am 23.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 24,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 7,99 Prozent Plus fehlen der Hewlett Packard Enterprise-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.04.2025 bei 11,97 USD. Mit Abgaben von 47,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,539 USD aus.

Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,82 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise ein EPS von 0,24 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,59 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,18 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 02.12.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Hewlett Packard Enterprise veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie in Höhe von 1,85 USD im Jahr 2025 aus.

