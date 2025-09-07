Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Nachmittag mit KursVerlusten

Kurs der Hewlett Packard Enterprise

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 23,31 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 23,31 USD. Der Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,28 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 318.623 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,66 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,79 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Abschläge von 48,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,520 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,541 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

Am 03.09.2025 hat Hewlett Packard Enterprise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 USD gegenüber 0,38 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 9,20 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,89 USD je Aktie in den Hewlett Packard Enterprise-Büchern.

