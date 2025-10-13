Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Hewlett Packard Enterprise am Abend ins Plus

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Im New York-Handel gewannen die Hewlett Packard Enterprise-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.

Das Papier von Hewlett Packard Enterprise legte um 20:08 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 25,14 USD. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 25,45 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,95 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.370.803 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei 26,43 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Hewlett Packard Enterprise-Aktie liegt somit 4,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 11,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 52,38 Prozent wieder erreichen.

Hewlett Packard Enterprise-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,520 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,538 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 9,20 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,67 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,90 USD je Hewlett Packard Enterprise-Aktie.

