Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise verliert am Freitagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Hewlett Packard Enterprise. Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 4,9 Prozent bei 24,96 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 4,9 Prozent auf 24,96 USD. Zwischenzeitlich weitete die Hewlett Packard Enterprise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 24,68 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,25 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.358.166 Hewlett Packard Enterprise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 26,43 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Kursplus von 5,91 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.04.2025 Kursverluste bis auf 11,97 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 52,03 Prozent wieder erreichen.
Die Dividendenausschüttung für Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,520 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,538 USD belaufen.
Am 03.09.2025 hat Hewlett Packard Enterprise die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,93 Prozent auf 9,20 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,67 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Hewlett Packard Enterprise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 02.12.2025 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Hewlett Packard Enterprise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,90 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Hewlett Packard Enterprise-Aktie
Nachrichten zu Hewlett Packard Enterprise Co.
Alle: Alle Empfehlungen