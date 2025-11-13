Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend mit negativen Vorzeichen

Hewlett Packard Enterprise im Blick

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 22,78 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für die Hewlett Packard Enterprise-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,0 Prozent auf 22,78 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 22,73 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,27 USD. Der Tagesumsatz der Hewlett Packard Enterprise-Aktie belief sich zuletzt auf 1.406.773 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,43 USD erreichte der Titel am 09.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 13,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,97 USD am 05.04.2025. Derzeit notiert die Hewlett Packard Enterprise-Aktie damit 90,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,536 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier.

Hewlett Packard Enterprise veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hewlett Packard Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,38 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 02.12.2025 terminiert.

Experten taxieren den Hewlett Packard Enterprise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,89 USD je Aktie.

