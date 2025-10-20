Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Hewlett Packard Enterprise am Abend im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hewlett Packard Enterprise gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 22,76 USD abwärts.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 22,76 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bisher bei 22,45 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 23,04 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2.606.115 Hewlett Packard Enterprise-Aktien.

Bei 26,43 USD markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,15 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.04.2025 (11,97 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hewlett Packard Enterprise-Aktie mit einem Verlust von 47,40 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,538 USD. Im Vorjahr erhielten Hewlett Packard Enterprise-Aktionäre 0,520 USD je Wertpapier.

Hewlett Packard Enterprise gewährte am 03.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,38 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Hewlett Packard Enterprise im vergangenen Quartal 9,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hewlett Packard Enterprise 7,67 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise im Jahr 2025 1,90 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

