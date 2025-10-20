Hewlett Packard Enterprise Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Hewlett Packard Enterprise

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hewlett Packard Enterprise gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 22,83 USD.

Die Hewlett Packard Enterprise-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 22,83 USD abwärts. In der Spitze fiel die Hewlett Packard Enterprise-Aktie bis auf 22,74 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 23,04 USD. Zuletzt wurden via New York 330.843 Hewlett Packard Enterprise-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 26,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,77 Prozent. Bei 11,97 USD fiel das Papier am 05.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hewlett Packard Enterprise-Aktie derzeit noch 47,57 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Hewlett Packard Enterprise-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,538 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hewlett Packard Enterprise 0,520 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Hewlett Packard Enterprise am 03.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,38 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 9,20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,67 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Hewlett Packard Enterprise am 02.12.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,90 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

