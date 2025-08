Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Freitagmittag stärker

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 0,162 EUR nach oben.

Die Aktie notierte um 11:43 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 0,162 EUR zu. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,165 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,157 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 105.279 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 546,552 Prozent. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,094 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie 42,426 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Mit einem Umsatz von 192,58 Mio. NOK, gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,50 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.08.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,535 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net