Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered präsentiert sich am Nachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,5 Prozent im Plus bei 0,150 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Hexagon Purus AS Registered nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 16:06 Uhr 3,5 Prozent auf 0,150 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,160 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,147 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 492.492 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,674 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 349,933 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 37,583 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,84 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Am 10.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 03.11.2026.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --2,868 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net