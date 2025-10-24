Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Bullen treiben Hexagon Purus AS Registered am Vormittag an

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Hexagon Purus AS Registered-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 10,4 Prozent auf 0,160 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere um 09:01 Uhr 10,4 Prozent. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,160 EUR zu. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,147 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hexagon Purus AS Registered-Aktien beläuft sich auf 215.598 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 25.10.2024 auf bis zu 0,674 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 76,291 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 70,909 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 21.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,84 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 244,79 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 53,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,868 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net