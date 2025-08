Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered zeigt sich am Montagvormittag fester

Hexagon Purus AS Registered im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Hexagon Purus AS Registered-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 09:13 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 0,160 EUR. Bei 0,160 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,160 EUR. Zuletzt wechselten 8.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 544,195 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Bei einem Wert von 0,098 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 38,826 Prozent Luft nach unten.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Am 17.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,62 NOK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hexagon Purus AS Registered ein EPS von -0,78 NOK in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Abschlag von 63,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hexagon Purus AS Registered wird am 21.10.2025 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 11.08.2026 werfen.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,535 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net