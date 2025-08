Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Blick auf Hexagon Purus AS Registered-Kurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 0,167 EUR.

Um 12:02 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 0,167 EUR. Bei 0,171 EUR erreichte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 0,162 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Bisher wurden heute 10.918 Hexagon Purus AS Registered-Aktien gehandelt.

Bei 1,050 EUR erreichte der Titel am 03.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 528,743 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,094 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 78,610 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 NOK, nach 0,000 NOK im Jahr 2024.

Am 17.07.2025 legte Hexagon Purus AS Registered die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet worden.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 11.08.2026.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,535 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net