Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Freitagmittag an Boden

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered gewinnt am Freitagmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie stieg im BMN-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 0,165 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie konnte um 11:54 Uhr im BMN-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 0,165 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,166 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,159 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.404 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.10.2024). Derzeit notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie damit 84,031 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,093 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 77,586 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 NOK im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,62 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,78 NOK je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 192,58 Mio. NOK in den Büchern – ein Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Am 21.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.08.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,535 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

