Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Montagmittag im Plus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,139 EUR zu.

Um 12:02 Uhr ging es für das Hexagon Purus AS Registered-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 0,139 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf 0,140 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,137 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 162.831 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Bei 1,050 EUR markierte der Titel am 03.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 655,396 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,094 EUR ab. Abschläge von 32,734 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei -0,62 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 192,58 Mio. NOK – das entspricht einem Minus von 63,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 527,65 Mio. NOK in den Büchern gestanden hatten.

Die Hexagon Purus AS Registered-Bilanz für Q3 2025 wird am 21.10.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Hexagon Purus AS Registered.

In der Hexagon Purus AS Registered-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -2,625 NOK je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net