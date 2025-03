Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Anleger schicken Hexagon Purus AS Registered am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Das Papier von Hexagon Purus AS Registered befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im BMN-Handel 0,5 Prozent auf 0,153 EUR ab.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Verlusten. Im BMN-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 0,153 EUR. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,150 EUR nach. Mit einem Wert von 0,151 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über BMN wurden im bisherigen Handelsverlauf 70.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 573,629 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 04.03.2025 Kursverluste bis auf 0,131 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie 16,591 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK an Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 NOK.

Hexagon Purus AS Registered gewährte am 11.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,37 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,65 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,36 Mio. NOK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hexagon Purus AS Registered einen Umsatz von 362,90 Mio. NOK eingefahren.

Am 06.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 12.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered im Jahr 2025 -1,978 NOK je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net