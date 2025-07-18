Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 0,139 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:56 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,139 EUR zu. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,139 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,136 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 26.523 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 654,310 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,830 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net