DAX23.670 +0,2%ESt505.383 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,83 -1,1%Gold3.617 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Oracle 871460 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Klarna A414N7 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX etwas fester -- RENK baut Produktion um -- NVIDIA investiert in Quantencomputing-Startup -- Clara Technologies, Rheinmetall, HENSOLDT, Klarna, VW, SoftBank, Alibaba im Fokus
Top News
DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten DAX vor EZB-Zinsentscheid volatil - Anleger unentschlossen - 100-Tage-Linie unterschritten
Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf Siemens Healthineers-Aktie im Minus - BofA rät aber weiter zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Aktienkurs im Fokus

Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittag fester

11.09.25 12:05 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered tendiert am Mittag fester

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,2 Prozent auf 0,139 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hexagon Purus AS Registered Shs
0,14 EUR -0,00 EUR -1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 11:56 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,2 Prozent auf 0,139 EUR zu. Der Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 0,139 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,136 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 26.523 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 03.10.2024 auf bis zu 1,050 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 654,310 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,830 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 NOK ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hexagon Purus AS Registered am 17.07.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 63,50 Prozent zurück. Hier wurden 192,58 Mio. NOK gegenüber 527,65 Mio. NOK im Vorjahreszeitraum generiert.

Hexagon Purus AS Registered wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 21.10.2025 vorlegen. Hexagon Purus AS Registered dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hexagon Purus AS Registered

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hexagon Purus AS Registered

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Hexagon Purus AS Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung