Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der BMN-Sitzung 0,7 Prozent auf 0,160 EUR.

Um 15:43 Uhr rutschte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie in der BMN-Sitzung um 0,7 Prozent auf 0,160 EUR ab. Bei 0,156 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die BMN-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 0,161 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 918 Hexagon Purus AS Registered-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1,032 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 545,807 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,093 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie liegt somit 72,198 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Hexagon Purus AS Registered-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 NOK rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK aus.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Hexagon Purus AS Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,78 NOK je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 63,50 Prozent auf 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahresviertel hatte Hexagon Purus AS Registered 527,65 Mio. NOK umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Hexagon Purus AS Registered-Anleger Experten zufolge am 03.11.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hexagon Purus AS Registered einen Verlust von -2,535 NOK je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net