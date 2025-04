Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered mit herben Abschlägen am Montagvormittag

Hexagon Purus AS Registered im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 7,1 Prozent bei 0,136 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 7,1 Prozent auf 0,136 EUR. Bei 0,136 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 0,141 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt wurden via Frankfurt 10.000 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 markierte das Papier bei 1,032 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 656,598 Prozent Plus fehlen der Hexagon Purus AS Registered-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 0,098 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hexagon Purus AS Registered-Aktie derzeit noch 28,152 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 NOK, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 11.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -1,37 NOK. Ein Jahr zuvor waren -0,65 NOK je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 395,36 Mio. NOK – ein Plus von 8,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hexagon Purus AS Registered 362,90 Mio. NOK erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Hexagon Purus AS Registered Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 12.05.2026 dürfte Hexagon Purus AS Registered die Q1 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,970 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net