15.08.25 09:27 Uhr
Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered verteuert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,151 EUR.

Um 09:13 Uhr stieg die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 0,151 EUR. In der Spitze gewann die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bis auf 0,151 EUR. Mit einem Wert von 0,146 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 20.052 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 03.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 1,050 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 593,527 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 0,094 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,243 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im Vorjahr hatte Hexagon Purus AS Registered 0,000 NOK je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 17.07.2025 hat Hexagon Purus AS Registered die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,62 NOK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hexagon Purus AS Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 63,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 192,58 Mio. NOK im Vergleich zu 527,65 Mio. NOK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 21.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -2,625 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

