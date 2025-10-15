Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered fällt am Mittwochnachmittag

DAX24.222 -0,1%Est505.614 +1,1%MSCI World4.319 +1,0%Top 10 Crypto15,20 -1,3%Nas22.779 +1,1%Bitcoin95.783 -1,8%Euro1,1625 +0,1%Öl62,32 +0,1%Gold4.198 +1,3%
Die Aktie von Hexagon Purus AS Registered gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hexagon Purus AS Registered-Aktie nach unten. Im BMN-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 0,164 EUR.

Die Hexagon Purus AS Registered-Aktie musste um 15:43 Uhr Verluste hinnehmen. Im BMN-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 0,164 EUR abwärts. Bei 0,155 EUR markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,166 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.431 Hexagon Purus AS Registered-Aktien umgesetzt.

Am 16.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,690 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 321,245 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,093 EUR. Mit Abgaben von 43,346 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 NOK belaufen.

Hexagon Purus AS Registered ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,62 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hexagon Purus AS Registered -0,78 NOK je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 63,50 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 192,58 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,65 Mio. NOK US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.10.2025 erfolgen. Am 03.11.2026 wird Hexagon Purus AS Registered schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -2,598 NOK je Hexagon Purus AS Registered-Aktie.

Redaktion finanzen.net

