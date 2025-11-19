Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Hexagon Purus AS Registered. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im BMN-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 0,156 EUR zu.

Um 15:44 Uhr wies die Hexagon Purus AS Registered-Aktie Gewinne aus. In der BMN-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 0,156 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bei 0,156 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,148 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 54.040 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Am 27.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,553 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hexagon Purus AS Registered-Aktie somit 71,790 Prozent niedriger. Bei 0,093 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie mit einem Verlust von 40,513 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 NOK. Im Vorjahr erhielten Hexagon Purus AS Registered-Aktionäre 0,000 NOK je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hexagon Purus AS Registered am 21.10.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,84 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,78 NOK je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 53,61 Prozent auf 244,79 Mio. NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 527,65 Mio. NOK gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 10.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 16.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hexagon Purus AS Registered-Verlust in Höhe von -2,926 NOK je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net