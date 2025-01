Hexagon Purus AS Registered Aktie News: Hexagon Purus AS Registered am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Hexagon Purus AS Registered. Zuletzt fiel die Hexagon Purus AS Registered-Aktie. Im BMN-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 0,359 EUR ab.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der BMN-Sitzung 2,7 Prozent auf 0,359 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Hexagon Purus AS Registered-Aktie bisher bei 0,353 EUR. Mit einem Wert von 0,369 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 33.784 Hexagon Purus AS Registered-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 1,032 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.10.2024). Gewinne von 187,465 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2025 bei 0,353 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,811 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Hexagon Purus AS Registered seine Aktionäre 2023 mit 0,000 NOK beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 NOK je Aktie ausschütten.

Hexagon Purus AS Registered veröffentlichte am 28.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Hexagon Purus AS Registered vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,52 NOK. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,70 NOK je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 514,89 Mio. NOK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 378,55 Mio. NOK umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Hexagon Purus AS Registered am 11.02.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Hexagon Purus AS Registered rechnen Experten am 17.02.2026.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -2,400 NOK je Aktie in den Hexagon Purus AS Registered-Büchern.

Redaktion finanzen.net